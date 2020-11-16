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ＮＨＫ教育テレビの子ども向け音楽番組「ムジカ・ピッコリーノ」に出演す...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２月９日午前１０時から、花びしホテ...
【北斗】市健康センター・せせらぎ温泉（本町４）は１５日午前１１時から...
チャリティーバザール「第３９回呉美の市」（小林豊子きもの学院道本部、...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...
函館の地域福祉を考える会（須藤トヨ子会長）は、１５日午前１１時から午...
函館少年刑務所（函館市金堀町）などで受刑者が製作した家具類、日用品な...
函館公共職業安定所と函館市は、市内で介護保険事業所への就労を希望する...
【木古内】町は、来年４月から採用予定の建築技術職員１人を募集している...
道労働局は１３日、函館市内の法務事務所の社会保険労務士（５３）を、道...
函館市消防本部は１６日、市内在住の２０代男性職員が新型コロナウイルス...
函館市内と近郊の企業で構成する道南I・II・III（ひふみ）会（今井...
函館大学は１６日、同大の学生３人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【江差】第５回町議会臨時会が１６日、開かれた。歳入歳出をそれぞれ９８...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（８日、町多目的交流広場パ...