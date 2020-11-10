この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌】読売育英奨学会は１５日午後０時半から、首都圏での新聞配達など...
【厚沢部】あっさぶ文化遺産調査プロジェクト（石井淳平代表）は１０日、...
函館司法書士会は１０日午前９時から、桐朋会館（函館市千歳町２１）で「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、７日午...
函館市は、市民が楽しみながら健康に関する知識を身に付ける「はこだて市...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」で７日午前１０時から、函館短大付設...
フードバンク道南協議会（廣部節子代表）は、ひとり親世帯や国民年金受給...
道と道弁護士会連合会は、犯罪被害者のための無料相談会を函館を含む全道...
市立函館高校（谷川敬一校長）の１年生３人は、函館市元町の焼きピロシキ...
函館市は、２５日午前１０時から市役所で開く「市長のタウントーキング」...
新型コロナウイルスの感染が道内で急拡大し、道南でも１１月に入って新規...
【上ノ国】町は９日、同町の魅力開発のため、上ノ国開発株式会社（丸山和...
函館大妻高校の食物健康科２年生３４人が手作りした特製弁当「大妻日和」...
函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）の環境・流通サポート科３年生、佐々...
輸入車販売を手掛ける北海道ブブ（札幌）は７日、フォルクスワーゲン函館...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
少年野球の第２２回テトラ杯争奪大会（ホテルテトラ主催）の決勝が３日、...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
今年もこの季節がやってきた。５日に発表された新語・流行語大賞にノミネ...