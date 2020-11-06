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フードバンク道南協議会（廣部節子代表）は、ひとり親世帯や国民年金受給...
道と道弁護士会連合会は、犯罪被害者のための無料相談会を函館を含む全道...
市立函館高校（谷川敬一校長）の１年生３人は、函館市元町の焼きピロシキ...
函館市は、２５日午前１０時から市役所で開く「市長のタウントーキング」...
函館市は、立待岬周辺の市道（谷地頭１２・１７号線、全長１・４キロ）を...
渡島総合振興局と函館市は１３日午後２時から、函館市美原４の渡島合同庁...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２６日午後１時半から、市総合福祉セン...
函館演劇鑑賞会は５日午後６時半から、第３０６回例会として、前進座によ...
渡島総合振興局は９日に函館国際ホテルで、２７日に森町公民館で、地元の...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは７日...
北海道警備業協会函館支部（小林真樹支部長）は２日、函館市役所で「警備...
フードバンク道南協議会（廣部節子代表）は、ひとり親世帯や国民年金受給...
函館市中央図書館は５日、今年７月に「少年と犬」で第１６３回直木賞を受...
○…日本生命函館支社の社員やその家族ら約１００人が１０月３１日、恒例...
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函短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１０月３１日、同校で「函...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）の小説を原作とした映画「...
函館市在住の中村友子さん（７０）、金城公雄さん（７８）、三根範順さん...
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「突発的な災害でも、ラジオからすぐに情報を伝えたい」と話すのは、ＦＭ...