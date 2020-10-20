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函館市教委は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止していた学校開放...
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【上ノ国】上ノ国町観光振興公社は、３１日午前１０時から道の駅上ノ国も...
函館市と道教育大函館校は２４日午前１０時から、市亀田交流プラザ（美原...
「歌で元気！北海道歌まつりｉｎ函館」が２３日午後１時から、函館市民会...
【厚沢部】町国保病院は、看護師または准看護師の会計年度任用職員１人を...
人材派遣会社のキャリアスタッフ（函館市千歳町９、大川繁樹社長）は、１...
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【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」と商業施設「男爵ラウンジ」は１７、...
ラ・サール 北海道第３代表決定戦（第７３回北海道高校ラグビーフットボ...
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道や青森県などで構成する青函広域観光推進協議会は、函館市美原４の渡島...
【森】梶谷恵造前町長の退任を受けて、木村浩二副町長（６３）と増川正志...
コンクリートをテーマに函館市電を貸し切って市内を巡るツアー（津軽海峡...
道内ではここにきて新型コロナウイルスが拡大している。感染事例が札幌近...
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函館市が今年度民間へ売却予定の旧ロシア領事館（船見町）に関し、市民団...
〇…北斗市総合文化センターかなでーる内にある市立図書館...