この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道立函館美術館は２４日午後１時半から、ハコビ・マジカル・ワークショッ...
箱館奉行所（丸山千明館長）は、１７日午後１時半と同２時から、同館の大...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は、１７日午前１０時から千代台...
道南と青森県の女性らでつくる町おこしグループ「津軽海峡マグロ女子会」...
函短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１７日午前１０時から、今...
函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）は１...
道農政事務所は、今年度の「受け継ぎたい北海道の食」動画コンテストの作...
小林豊子きもの学院函館校（函館市本町）で１８日午後１時から、日本の文...
函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
１７、１８の両日、岩見沢市などで開かれる少年野球のＫＩＮＧｏｆＫＩＮ...
函館バレーボール協会は１１日、函高専と白百合高で高校優秀選手の表彰式...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館合唱連盟（島聖子理事長）は、１７日午後２時半から市芸術ホールで第...
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の今年度初会合が１３日、市南茅部総合セ...
ＪＲ北海道は１４日、年末年始に実施する北海道新幹線の青函トンネル内に...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
函館スイーツ推進協議会は、今月と１１月に函館市電を貸し切って街の散策...