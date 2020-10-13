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道農政事務所は、今年度の「受け継ぎたい北海道の食」動画コンテストの作...
小林豊子きもの学院函館校（函館市本町）で１８日午後１時から、日本の文...
函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
日本大豆食品協会（函館、高村亨代表）は、１１日に函館市亀田町２０のマ...
渡島総合振興局と桧山振興局は、今年度の地域づくり総合交付金・地域づく...
函館市内で認定こども園１１施設を運営する社会福祉法人函館共愛会（近江...
函館文化会（金山正智会長）は１７日午後１時半から、函館市中央図書館で...
【上ノ国】町は、来年１月１日採用予定の一般事務職員を募集している。 ...
全国に約３００教室を構える学習塾「武田塾函館校」（函館市本町、赤杉朋...
函館市文学館は１０日、第２回文学の夕べ「小さなコラムと１冊の本～戦後...
函館市元町の観光名所で国の重要文化財に指定されている「函館ハリストス...
函館市は、１０月の「３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）推進月間...
【森】１１日投開票の町長選で初当選した岡嶋康輔氏（４１）は１２日、町...
２０１２年以来８年ぶりの選挙となった森町長選は、若さと行動力をアピー...
８年ぶりの森町長選で初当選を果たした岡嶋康輔氏に勝因や町政への抱負を...
【苫小牧】大学野球の北海道地区王座決定戦が１２日、苫小牧市のとましん...
国勢調査票の回収が芳しくないようだ。あまりの低率に、国は当初計画で７...
函館市は１２日、２０２０年市文化賞に道南歌人協会（齊藤サダ会長）と北...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を後押しする各種団体が企...