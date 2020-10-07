この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館アイヌ協会（加藤敬人会長）は１０日午後１時から、市立函館博物館で...
【北斗】市教委は１６、１７の両日、市立図書館本館（総合文化センターか...
函館市文学館は１０日午後２時から、第２回文学の夕べ「小さなコラムと１...
函館市中央図書館は１１月５日、今年度の秋の読書週間イベントとして、作...
函館臨床福祉専門学校同窓会は１０日午後７時から、北斗市総合体育館アリ...
地場の旬の野菜などを販売する「ＡＰ北海道収穫祭＋ＨＡＫＯＮＩＷＡ」が...
日本終活協会（打田智明理事長）は３日午前９時半から、函館市総合福祉セ...
函館メサイア教育コンサート実行委員会は３日午後１時から、発表会「独唱...
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会は、１０日に...
道立函館美術館は、３日から開幕する特別展「リサ・ラーソン展」に合わせ...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録後を見据えて、ガイドを目...
【森】第一生命函館支社森営業オフィスは、森町と七飯町にある飲食店など...
人材確保と定着のための働き方改革について学ぶセミナーが５日、函館商工...
テーオーホールディングス（小笠原康正社長）は５日、賃貸不動産の売却を...
建築工事業の前側建設（函館市豊川町、小板貞一社長）は９月３０日、北海...
水産加工業の三友食品（函館市住吉町、才木大輔社長）は９月３０日、北海...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、自宅で過ごす高齢者の運動不足を解消...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は４日、テーオーデパ...