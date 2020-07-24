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函館市女性センター（東川町１１）は、９月２日午後２時から同センターで...
函館新聞社は、このたびの令和２年７月３日からの大雨災害で被災された方...
函館市総合福祉センター（若松町３３）内の老人福祉センターは、２９日午...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は２３日から、函館蔦屋書店キ...
【乙部】乙部町地域資源利活用推進協議会（田中義人会長）は２４日午前１...
道は、第７回食育推進優良活動表彰の候補団体を募集している。道内での食...
公立はこだて未来大学は、２０２１年度の編入学と留学生特別選抜の学生を...
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国内旅行の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」開始後初めての４連休がス...
ホームページ制作などを手掛ける「ビイエフネット」（函館市本通２、番場...
【厚沢部】町は２２日、２７日開会予定の第３回厚沢部町議会臨時会に提出...
市立函館博物館で２３日、市内の小学生と保護者を対象にした「わりばしゴ...
函館と新潟は１８５８（安政５）年の日米修好通商条約によって港を開いた...
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脳外傷友の会コロポックル道南支部は２５日午前１０時から、函館市総合福...
○…函館市松風町７の居酒屋「美食房 登楽居（とらい）」...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁代表理事）は２３日、函館近海で漁獲が...