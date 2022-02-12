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〇…日本気象協会（東京）は１０日、全国のサクラの開花予想（第２回）を...
○…桧山振興局は、２２日午後１時半から開催する地域セミナー「ポストコ...
○…厚沢部町木間内の国道２２７号沿いでそば店「ふく福」...
○…松前町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のために町民から要...
○…松前町の小中一貫型学校「松前学園」の乗り入れ授業がこのほどオンラ...
○…函館市社会福祉協議会（市社協）は２５日午後１時半から、今年度の災...
〇…道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生...
○…道は、新型コロナウイルス対策の「新北海道スタイル」...
〇…函館市昭和３のインド・ネパールレストラン「ラーニキッチン昭和店」...
○…道は４日午後１時から、オンラインでの全道交流会「オールほっかいど...
ロシア極東大函館校（イリイン・セルゲイ校長）は１１日、函館市元町の同...
道は１１日、近年道内で漁獲が増え始めた魚を使ったオリジナルメニューを...
【北斗】老舗和菓子店の千秋庵総本家（函館市宝来町、鈴木伝社長）は１１...
もちもち食感が特徴の食品を集めた「もちもち博覧会」が１１日、テーオー...
【江差】町内での岩ノリ摘みが１１日、かもめ島で今シーズンの初日を迎え...
【江差】桧山振興局はこのほど、２０２１年の桧山管内での漁業生産高（速...
【札幌】道は１１日、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種加速に向け...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）が発表した昨年１２月の雇用失業情勢...
北京冬季五輪はフィギュアスケート・羽生結弦選手のショートプログラム、...
【七飯】老舗豆腐メーカー日乃出食品（町緑町３、工藤英洋社長）の直売店...