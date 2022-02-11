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○…桧山振興局は、２２日午後１時半から開催する地域セミナー「ポストコ...
○…厚沢部町木間内の国道２２７号沿いでそば店「ふく福」...
○…松前町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のために町民から要...
○…松前町の小中一貫型学校「松前学園」の乗り入れ授業がこのほどオンラ...
○…函館市社会福祉協議会（市社協）は２５日午後１時半から、今年度の災...
〇…道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生...
○…道は、新型コロナウイルス対策の「新北海道スタイル」...
〇…函館市昭和３のインド・ネパールレストラン「ラーニキッチン昭和店」...
○…道は４日午後１時から、オンラインでの全道交流会「オールほっかいど...
〇…函館市女性センターは、３月から連続３回にわたり開く「ファシリテー...
函館市は１０日、２０２２年度予算案を発表した。一般会計は、今年度当初...
函館市の新年度一般会計予算は、今年度当初予算と比べ２・３％増の１３７...
▽市民一人ひとりの幸せを大切にします 【新規】介護従事者確保対策事...
生活協同組合コープさっぽろ（札幌）は１０日から、函館短大食物栄養学科...
【七飯】大沼の冬を代表するイベント「第５６回大沼函館雪と氷の祭典」（...
【札幌】鈴木直道知事は１０日の定例記者会見で、今月２０日が期限となっ...
■氷上ワカサギ釣り 銀輪輝く姿次々と 道南の冬のレジャーの一つ、氷...
〇…日本気象協会（東京）は１０日、全国のサクラの開花予想（第２回）を...
道は１７日、オンラインで、「ＳＤＧｓ×北海道セミナー２０２２」を開く...
道南全域の四季折々の風景、自然景観、伝統行事、人々の暮らしなどをテー...