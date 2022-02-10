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○…厚沢部町木間内の国道２２７号沿いでそば店「ふく福」...
○…松前町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のために町民から要...
○…松前町の小中一貫型学校「松前学園」の乗り入れ授業がこのほどオンラ...
○…函館市社会福祉協議会（市社協）は２５日午後１時半から、今年度の災...
〇…道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生...
○…道は、新型コロナウイルス対策の「新北海道スタイル」...
〇…函館市昭和３のインド・ネパールレストラン「ラーニキッチン昭和店」...
○…道は４日午後１時から、オンラインでの全道交流会「オールほっかいど...
〇…函館市女性センターは、３月から連続３回にわたり開く「ファシリテー...
〇…建設業の高木組（函館市）はこのほど、同社の推進するＩＣＴ（情報通...
○…「鉄板焼 大門亭」がこのほど、函館市松風町２の８大...
【江差】町は「冬期間における子ども等の居場所づくり事業」として、町運...
【厚沢部】厚沢部中学校（玉置英樹校長）の１年生１８人が７日、町鶉町の...
【七飯】商業施設「男爵ラウンジ」と道の駅「なないろ・ななえ」（町峠下...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１日午前１０時から市民スケート場（...
函館ラ・サール高校（ロドリゴ・テレビニョ校長）は９日、２０２２年度入...
森町赤井川でアトリエ「陶希」を主宰する濱田啓塑さん（７３）の「うつわ...
函館市内の映像制作会社「ビデオ・ザ・キッド」（藤田道子社長）はこのほ...
【木古内】釜谷簡易郵便局（釜谷９５）向かいの国道２２８号沿いで９日、...
札幌圏への記録的な大雪で、鉄道を活用した交通や物流に運休、遅延が生じ...