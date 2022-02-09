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○…松前町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のために町民から要...
○…松前町の小中一貫型学校「松前学園」の乗り入れ授業がこのほどオンラ...
○…函館市社会福祉協議会（市社協）は２５日午後１時半から、今年度の災...
〇…道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生...
○…道は、新型コロナウイルス対策の「新北海道スタイル」...
〇…函館市昭和３のインド・ネパールレストラン「ラーニキッチン昭和店」...
○…道は４日午後１時から、オンラインでの全道交流会「オールほっかいど...
〇…函館市女性センターは、３月から連続３回にわたり開く「ファシリテー...
〇…建設業の高木組（函館市）はこのほど、同社の推進するＩＣＴ（情報通...
〇…渡島総合振興局と北方領土復帰期成同盟渡島地方支部は、２月１～１０...
先週、ＮＨＫ函館放送局の開局９０周年を記念した展示会（３～６日）に足...
道は、今年度の道産業貢献賞（農業関係功労者）の受賞者を決めた。道南か...
○…厚沢部町木間内の国道２２７号沿いでそば店「ふく福」...
函館市教委は８日、市立の小・中学校計１１校で児童・生徒の新型コロナウ...
ホクレン函館支所（函館市宮前町）は、２月９日の「ふっくりんこ」の日に...
日本自動車販売協会連合会函館支部がまとめた２０２１年の新車登録台数（...