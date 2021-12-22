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〇…函館深堀中学校は１２月から、生徒玄関ホールに「ギャラリーＦ」を開...
〇…函館市宮前町の認定こども園「函館藤幼稚園」（佐藤由規園長）で１６...
〇…鈴木直道知事は１６日の定例記者会見で、ホクレンの西川寛稔副会長と...
〇…上磯駅前商店街は１８日までの週末、道南いさりび鉄道上磯駅前の北斗...
〇…日本政策金融公庫中小企業事業は、新型コロナウイルス禍を乗り切ろう...
〇…縄文文化を紹介するオリジナル紙芝居（制作＝道中小企...
○…函館市女性センター（東川町１１）は、来年１月６日午前１０時から同...
○…函館市の万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、同町会館で世代間交流...
〇…道は、ふるさと納税の返礼品に新たに道産農産品（コメ、ジャガイモ、...
バスケットボールの函館地区高校新人大会（道バスケットボール協会主催）...
函館市社会福祉協議会・市福祉人材バンクはこのほど、市亀田交流プラザで...
【札幌】ふるさと納税の理解促進を図るためのイベント「ふるさと応援フェ...
北ガスフレアスト函館南（函館市豊川町、伊藤裕司社長）は１６日、経済振...
国の２０２１年度補正予算成立を受け、函館開発建設部は２１日、関連事業...
２０１４年から道南初の介助犬として活動している「ホビット」（雄、１０...
更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
神山児童館（小岩眞智子館長）で１８日、クリスマス会が開かれた。地域の...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会のメンバー３...