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○…函館市文化・スポーツ振興財団は２８日午後６時半から、落語家の春風...
〇…函館中央署は１９日、同署前の道道赤川函館線沿いで「旗の波運動」を...
〇…七飯大沼国際観光コンベンション協会などは１４日、大沼トンネル付近...
〇…公益財団法人日本英語検定協会が実施する２０２１年度第２回英検（実...
○…アクティブシニア活躍支援セミナーが２２日午前１０時から、函館市亀...
〇…今年で３年目を迎えた限定酒「ましろ」が好評だ。春の...
〇…農林水産省は、国産野菜の需要を喚起するため「野菜を食べようプロジ...
〇…函館市若松町の商業施設、キラリス函館地階のチャレンジショップコー...
○…道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５...
〇…函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）...
【七飯】第１０回大沼ハロウィンナイト＆紅葉ライトアップクルーズ（ぐる...
【北斗】八郎沼公園（市向野）の紅葉をライトアップする「北斗紅葉（もみ...
新型コロナウイルス禍で初めて行われる３１日投開票の衆院選で、道８区（...
「２６日から値上げをさせていただきます」。居住する近くのガソリンスタ...
１５日から函館市で申請受け付けが始まった新型コロナウイルス対策の道の...
函館税関は２０日、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
【北斗】鈴木直道知事は２２日、地域訪問「なおみちカフェ」の一環で、２...
「全国地域安全運動」（１１～２０日）に合わせて、函館西防犯協会（新谷...
○…「歌で元気！北海道歌まつりｉｎ函館」が２８日午後１時から、函館市...
衆院選道８区に立候補した自民党元職の前田一男氏（５５）が２２日、公示...