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○…函館市は、９月１２日に市リサイクルセンター（東山町...
○…日本生命保険函館支社（北村太支社長）は２８日、函館市日乃出町の大...
〇…道と第一生命（東京）は、第３回「どさんこ北海道自慢...
○…函館音楽協会（石丸典子会長）は２９日午後２時から、今年度の学生コ...
〇…函館市末広町８のはこだて工芸舎は、２８、２９日の両...
〇…南茅部高校（藤井浩之校長）は２４日、近隣の中学３年...
○…集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが市立函館...
〇…函館亀田郵便局（諸戸克吉局長）は１７日、函館八幡小学校（松浦一秀...
〇…新型コロナウイルスの影響で収入が減少するなどした人の相談を受ける...
国際的奉仕団体の函館北斗ライオンズクラブ（ＬＣ、小笠原金哉会長）は３...
樹齢１０００年以上の屋久杉の流木を使った「屋久杉玉磨き」のワークショ...
８月１４日付の本紙に掲載された満州からの引き揚げ経験を持つ女性の記事...
【江差】江差観光コンベンション協会は、２２日に応募受付を締め切った姥...
千葉県で新型コロナウイルスに感染した妊婦の搬送先が見つからず、新生児...
函館ホテル旅館協同組合（遠藤浩司理事長）は３０日、フォーポイントバイ...
【北斗】市は、新型コロナウイルスの感染予防の設備投資をした市内事業者...
函館市議会の議会運営委員会（藤井辰吉委員長）が３０日に開かれ、第３回...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が３０日開かれ、...
道への緊急事態宣言発令に伴い、函館市教委は市内幼稚園や公立学校を通じ...