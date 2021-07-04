この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
○…バラ生産農家でつくる北海道バラ研究会（吉野尚宏会長、会員８人）の...
○…函館山花しるべな会代表で、函館在住のフリーライター、藤島斉さん（...
○…道内各地の文化や自然、名産を題材としたパズル本「脳活パズル＆クイ...
○…函館千代田小学校（高村幸子校長）で２５日、市内の俳...
○…南茅部高校（藤井浩之校長）で２８日、地元の特産品の...
○…はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で２７日、函館...
○…函館万年橋小学校（高橋吉隆校長）はこのほど、同校５年生２２人を対...
〇…日本年金機構（東京）は、公的年金をテーマにした今年度のエッセイを...
〇…ともしびを並べ、電気や石油のない時代に生きた先人の労苦に思いをは...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが、市立函...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第５日は３日...
知内は初回に菊地の左前打と敵失で先制。３回２死一、二塁に伊藤の中前適...
函中部は１点を追う４回２死二塁に長谷の中前適時打で追いつき、５回は２...
少年野球の高円宮賜杯第４１回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トー...
函館市宇賀浦町の福田海産（福田久美子社長）で３日、新鮮な海産物や野菜...
深川市の名産が集結した「第７回道の駅ライスランドふかがわ物産まつり」...
「スーパー魚長」（函館市西桔梗町）はＫＤＤＩ（東京）が提供するスマー...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は３日、七夕イベント「親子で図書館へ...
ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...
函館水産高校（亀山喜明校長）は３日、今年１～３月に米ハワイ航海実習中...