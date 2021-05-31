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〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
○…函館港内のベイエリア付近で２７日、カマイルカとみられる姿が１～２...
○…札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（６～８月）の天候の見...
○…函館国際水産・海洋都市推進機構と函館市は、６月９日...
○…函館市は、６月１３日に市リサイクルセンター（東山町１５１）で、再...
○…ＮＰＯ法人函館レクリエーション協会（野澤信子会長）は６月５日から...
〇…函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダ...
〇…道森林管理局駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進センター（函館市新川町）...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は６月８日午後２時から、ざいだんアフ...
〇…ＮＨＫ札幌放送局は、２３日午後６時５分からＮＨＫラ...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）は６月９日午後１時半から、フォー...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館方面防犯協会連合会、函館中央管内防犯協会などの会長を務める千葉敬...
気象庁が１０年ぶりに更新し、５月１９日から使用している気温や降水量な...
函館市内の公園で、道内では非常に珍しい渡り鳥のブッポウソウが見つかり...
五稜郭公園では、土塁の斜面に咲くツツジが見ごろとなり、フジ棚と初夏の...
立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が３０日、国政...
高体連函館支部予選のバレーボールは２１～２３日、市函高と大妻高で行っ...
バスケットボールの第４回道南中学校春季大会（北海道バスケットボール協...
ハンドボールの函館春季大会（函館ハンドボール協会主催）がこのほど、函...