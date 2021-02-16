函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 2月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 特集
    私の３月１１日
  • 採用情報
    函館新聞社

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    いかぽっぽ

    いかぽっぽ 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    会長に中宮氏再任　渡島町村会定例総会

    会長に中宮氏再任　渡島町村会定例総会

    厚沢部町議会　新型コロナワクチン接種事業費を予算計上

    厚沢部町議会　新型コロナワクチン接種事業費を予算計上

    江差町、町立保育園の給食費を誤徴収

    江差町、町立保育園の給食費を誤徴収

    ラルズネット、物件成約数に応じて医療従事者に寄付

    ラルズネット、物件成約数に応じて医療従事者に寄付

    道が八雲―熊石間で予約バス実証実験　移動手段確保のモデルに

    道が八雲―熊石間で予約バス実証実験　移動手段確保のモデルに

    テーオーグループがケアサービス事業などをアサヒ調剤へ譲渡

    テーオーグループがケアサービス事業などをアサヒ調剤へ譲渡

    私の３・１１／「ご遺体、身内と思って」道警函館方面本部参事官兼警務課長・井沢清司さん（５７）

    私の３・１１／「ご遺体、身内と思って」道警函館方面本部参事官兼警務課長・井沢清司さん（５７）

    レインボーはこだてプロジェクトがユーチューブチャンネル開設

    レインボーはこだてプロジェクトがユーチューブチャンネル開設

    中尾さんが最優秀賞　北方領土ポスターコンテスト

    中尾さんが最優秀賞　北方領土ポスターコンテスト

    奥尻町長選１６日告示　新村氏の無投票再選濃厚

    奥尻町長選１６日告示　新村氏の無投票再選濃厚

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    2月16日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    2月16日のイベント情報

    2021年2月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク