この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
〇…北海道日本ハムファイターズはオフィシャルマガジン「ＦＯＲＴＥ（フ...
〇…函館市湯浜町９のカフェ「３ｖａｌｌｅｙ（バレー）」（三谷あゆみオ...
〇…農林水産省は、新型コロナウイルス禍で窮地に立つ花きの需要を喚起す...
〇…函館市は、鍛神小学校と柏野小学校の両区で、４月から...
〇…ＪＲ新函館北斗駅（北斗市市渡１）の南口前に、今年も雪の滑り台がお...
〇…函館市は、２３日午前１０時から、東京外国語大の荒川洋平教授＝写真...
○…ＫＡＤＯＫＡＷＡの漫画誌「月刊ＡＳＵＫＡ」３月号で杉崎ゆきるさん...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は３月６、１３日の両日、午後１時...
〇…ワンコインで本格的なラーメンを提供する「嗚呼！ラー...
○…気象情報会社のウェザーニューズは４日、今年２回目のサクラ開花予想...
渡島町村会（会長・中宮安一七飯町長）は１０日、ホテル法華クラブ函館で...
【厚沢部】第１回町議会臨時会が１５日、開かれた。新型コロナウイルスワ...
【江差】町は１５日、昨年度から今年度にかけて町立保育園の給食費約６９...
家探しポータルサイト「不動産連合隊」を運営するラルズネット（函館市桔...
【八雲】道は今月から、八雲町内の八雲―熊石間で予約バスの実証実験に乗...
テーオーホールディングス（函館市港町３、小笠原康正社長）は１２日に開...
■道警函館方面本部参事官兼警務課長、井沢清司さん（５７） 発災時は...
函館市内のＬＧＢＴ（性的少数者）当事者やその関係者でつくる「レインボ...
【七飯】道はこのほど、第１９回「北方領土の日」ポスターコンテストの選...
函館市は、３月５日に函館朝市ひろば（若松町９）で開くパン・パシフィッ...