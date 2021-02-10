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○…ＫＡＤＯＫＡＷＡの漫画誌「月刊ＡＳＵＫＡ」３月号で杉崎ゆきるさん...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は３月６、１３日の両日、午後１時...
〇…ワンコインで本格的なラーメンを提供する「嗚呼！ラー...
○…気象情報会社のウェザーニューズは４日、今年２回目のサクラ開花予想...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ、函館市元町）は、新型コロナウイル...
〇…函館市住宅都市施設公社は、新年度の「函館山自然観察ボランティア研...
〇…農林水産省は、国産の有機食品の需要を喚起するため、...
〇…道は１～１４日、道内の飲食店１０３店舗が参加し「エゾシカウイーク...
○…道は２月１０日、国連が提唱する持続可能な開発目標「...
利用客と近距離で接客する理美容業界は各店で新型コロナウイルス感染症対...
■七飯大沼国際観光コンベンション協会専務理事、本間英隆さん（６５） ...
函館出身の写真家、伊藤妹（まい）さん（４５）による個展「エイリアンの...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ、函館市元町）は１４日午後１時から、Ｈ...
プログラミング教室のＤ―ＳＣＨＯＯＬ北海道函館五稜郭校（函館校より改...
【福島】町千軒の知内川の上流域で、クマタカのペアが巣作りし、巣地近く...
道は９日、渡島管内居住の１人（年代、性別、職業非公表）が新型コロナウ...
新型コロナウイルスのワクチンを保管するための超低温冷凍庫（ディープフ...
道南のさまざまなグルメが楽しめるイベント「はこだてフードフェスタ２０...
スマートフォンを使う便利なサービスが次々登場している。最新の機能には...