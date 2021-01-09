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〇…ＪＡ全中（東京）は、バケツを使い手軽にコメ作りが体験できる「バケ...
〇…函館の歴史的風土を守る会（佐々木馨会長）は「第１８回ふるさと写真...
〇…道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、茂辺地駅（北斗市茂辺地...
〇…金管楽器のコルネット、ウクレレ、ドラム、ベースの一風変わった楽器...
○…ＫＡＤＯＫＡＷＡ発行の漫画誌「月刊ＡＳＵＫＡ」の２月号に掲載して...
○…函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は広報誌「ステップ...
〇…渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階...
〇…伝統的工芸品産業振興協会は、オンラインで日本の工芸...
〇…函館市末広町の老舗レストラン「五島軒本店」は１月３、４の両日、同...
○…森町は友好町の静岡県森町から、遠州森の茶のティーバッグ５種類（煎...
函館工業高校（小幡圭二校長）は７日、現職教員を対象としたプログラミン...
○…日本野鳥の会道南桧山は、１０日に開く「八雲町ユーラップ川流域探鳥...
首都圏の１都３県を対象とした緊急事態宣言の発令に合わせ、観光需要の喚...
市立函館保健所は８日、函館市内で８人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に特定健康診査（特定...
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大で、記者の通常業務である取材や記事...
急速に発達した低気圧が北海道付近を進んだ影響で、７日夜から８日にかけ...
函館音楽協会（宍戸雄一会長、会員１２６人）は今年度の函館音楽協会賞を...
函館市元町のフランス料理レストラン、メゾンフジヤ函館は、９～１１日の...
【北斗】北斗市は８日、新型コロナウイルスの緊急経済対策の一環で昨年９...