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〇…第一生命保険函館支社東部営業オフィス（北斗市久根別１）はこのほど...
〇…函館市昭和４の「横浜家系ラーメンおばら家」は２６日、１１００食分...
〇…北ガスフレアスト函館南（函館市豊川町、高橋満社長）は２５日、新型...
○…函館西署は２３日、来店客の特殊詐欺被害を未然に防いだとして、ロー...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は来年１月１０日午前１０時から、冬休...
〇…道南圏で活動するクラフト作家が通じてものづくりの楽...
○…ロシア極東大函館校（イリイン・セルゲイ校長）は学生...
○…北海道から発信する情報サイト「北海道Ｌｉｋｅｒｓ（ライカーズ）」...
○…函館法人会女性部会（西里久美子部会長）は１７日、市内の小学生に使...
〇…ＮＨＫでは来年３月放送の特別番組「Ｆｏｏｒｉｎと踊...
１９９７年１月１日に創刊した本紙は、間もなく創刊２５年目を迎える。新...
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国の観光振興策「Ｇｏ Ｔｏトラ...
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した「第７３回函館市成人祭」...
道教育大函館校でこのほど、千島歯舞居住者連盟函館支部の坂上範夫支部長...
○…森町は友好町の静岡県森町から、遠州森の茶のティーバッグ５種類（煎...
函館市内の菓子店では、タイやエビ、松竹梅などの縁起物を形取った正月用...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町）のメインダイニング・...
▼中島町のコンビニ強盗、男子中学生２人を逮捕（１月） 函館市中島町...
今年は、道が２月２８日に「新型コロナウイルス緊急事態宣言」を発表して...
■高校野球代替大会開幕（７月） 第１０２回全国高校野球選手権大会（甲...