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○…函館市陣川町の四稜郭ファーム坂爪農園でこのほど、子どもたちが自然...
○…公益財団法人日本公衆電話会（本部・東京）は１１日、函館市教委に「...
○…函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）はこのほど、市中央図書館で秋の読書...
○…函館市シルバー人材センターに登録する高齢者の事故予防に役立てても...
○…大川町在宅福祉委員会（斉藤総一委員長）は８日、町会館で、町内の６...
〇…農林水産省は、シカやイノシシ肉など「ジビエ（野生鳥獣の肉）」の愛...
〇…特殊詐欺被害に遭うことの多い高齢者に対し、孫世代の...
○…日本生命函館支社の社員やその家族ら約１００人が１０月３１日、恒例...
○…尾札部道路建設促進協議会（会長・加藤詔三臼尻町内会長）は１０月３...
〇…道は、少子化対策を話し合う「道子どもの未来づくり審...
【北斗】ラグビーの第２８回北海道高校新人大会兼第２２回全国高校選抜大...
函館出身のプロレスラー、カツオ選手が代表を務めるプロレス団体「道南リ...
サッカーの秋季Ｕ―１４イーグルカップ（スプレッド・イーグルＦＣ函館主...
バドミントンの第３７回道南中学生新人大会（函館地区バドミントン協会主...
【帯広】バスケットボールの第７３回道高校選手権大会兼道予選（北海道バ...
■創業明治４１年 帰山農園の４代目 帰山和敏さん（５８） 知内町には...
道などでつくる道産木材製品販路拡大協議会（会長・内田敏博道木材産業協...
今年１０月の愛知県岡崎市の市長選挙で、新型コロナ禍で苦しむ市民に一律...
来年４月に函館日新小学校、日新中学校と統合し、市内初の義務教育学校「...
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