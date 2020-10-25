この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
〇…奥尻町立奥尻高校（清水信彦校長）は３１日午後３時から、入学希望者...
〇…道は、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）内に開設した「道どさ...
〇…北斗市ふるさとかるた展（市教委主催）が２５日まで、同市公民館（本...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に...
〇…北斗市総合文化センターかなでーる内にある市立図書館...
○…みちのく銀行湯川支店グリーンクラブ（工藤敏夫会長）は１３日、函館...
〇…道は、今年度の「ノーカーデー」を３０日まで展開している。参加は任...
〇…道は１１月１２日午後１時から、八雲町総合保健福祉施設で「ウイズコ...
○…函館ＹＷＣＡは１８日午前１０時から、国の登録有形文化財「函館ＹＷ...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
ツイッターなどのＳＮＳを中心に活動しているアマチュア写真家の風間琥太...
【北斗、八雲】サッカーの函館地区トラック協会杯Ｕ―１１大会（北海道ト...
少年野球の第１２回オーシャンスタジアム杯大会（函館市文化・スポーツ振...
１１月１２日に札幌市で開幕する第７３回全日本バレーボール高校選手権大...
テニスの吉田杯秋季道南ジュニア大会（函館テニス協会主催）がこのほど、...
◇交流ペア大会（９日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽順位＝①小...
函館市の紅葉スポットの一つ、笹流ダム前庭広場（赤川町）で、イタヤカエ...
高齢になってくると、健康維持にバランスのとれた食事とともに適度な運動...
池見石油店（函館市西桔梗町、石塚大社長）の「スマイルフェア」が２４日...
〇…輸入果物販売大手のドール（東京）は今月下旬から、血圧を下げる機能...