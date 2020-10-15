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○…福島幼稚園（石橋香代子園長）は８日、町千軒地区の林...
○…ＪＲ北海道函館支社は１４日（鉄道の日）から、北海道新幹線奥津軽い...
〇…運送業の羽衣運輸（七飯町大沼町、井上修社長）はこのほど、町にゴミ...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
○…ＪＡならけんは６日、函館市役所を表敬訪問し、特産の柿「刀根早生（...
〇…社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）が運営する北斗市本郷...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は４日、テーオーデパ...
〇…北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け...
○…中道一丁目町会（小橋誠太郎会長）は３、４の両日、中道一丁目福祉会...
○…函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は広報誌「ステップ...
１７、１８の両日、岩見沢市などで開かれる少年野球のＫＩＮＧｏｆＫＩＮ...
函館バレーボール協会は１１日、函高専と白百合高で高校優秀選手の表彰式...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館合唱連盟（島聖子理事長）は、１７日午後２時半から市芸術ホールで第...
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の今年度初会合が１３日、市南茅部総合セ...
ＪＲ北海道は１４日、年末年始に実施する北海道新幹線の青函トンネル内に...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
函館スイーツ推進協議会は、今月と１１月に函館市電を貸し切って街の散策...