この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は４日、テーオーデパ...
〇…北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け...
○…中道一丁目町会（小橋誠太郎会長）は３、４の両日、中道一丁目福祉会...
○…函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は広報誌「ステップ...
〇…秋の全国交通安全運動最終日の９月３０日、渡島総合振興局と函館市美...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）の「道楽十月寄席」が...
〇…札幌市白石区の「麺屋 樹（ＩＴＳＵＫＩ）」の期間限定店が１日、ポ...
○…函館自動車学校（函館市川原町、田中弘道校長）は秋の全国交通安全運...
〇…明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）が主催する「...
○…函館文学学校（校長・安東璋二道教育大名誉教授）は第４７期生として...
函館市は、２０２１年の世界文化遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文...
環境の整った地方で仕事と休暇を両立させる「ワーケーション」のモニター...
函館北美原小学校（新谷公康校長、児童６４４人）の学校給食に７日、新メ...
はこだて観光大使で苫小牧市を拠点に活動するシンガーソングライター、か...
――出馬の動機は。 森町の閉塞感、停滞感を改善したいと思ったのが一...
函館アリーナで４日に開かれたハンドボール日本リーグの試合は、他県で予...
函館文化会（金山正智会長）は７日、郷土史研究家を顕彰する今年の神山茂...
「縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェクト」（山田かおり代表）は、渡島・桧山管内...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は１４日から、市総合福...
〇…社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）が運営する北斗市本郷...