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〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４３回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…道森林管理局駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進センター（函館市駒場町）...
〇…北海道日本ハムファイターズは、木田優夫投手コーチが...
〇…人気キャラクター「ヒジカタ君」を中心に箱館戦争を再現した漫画本「...
〇…プロ野球・北海道日本ハムファイターズは、１９日に無観客試合で開幕...
〇…立憲民主党道８区総支部（代表・逢坂誠二衆院議員）と同党函館支部（...
〇…函館国際観光コンベンション協会は６月３０日まで、函館の魅力を表し...
〇…道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町４３５、鈴木一弘学院長）は...
○…道は、６月１日の「景観の日」に合わせ、今年度の景観の日パネル展を...
自動車レースの最高峰「Ｆ１」世界選手権の日本グランプリが中止となった...
函館市内の町会や在宅福祉委員会では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴...
函館市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券、飲食券の購入...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）北海道シリーズ「函館競馬」が１３日、函館競馬...
函館ラ・サール中学高校は１３日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で３...
函館駅前東地区市街地再開発準備組合は１２日、昨年１月に閉店した棒二森...
函館市本町の商業施設「シエスタハコダテ」は１３日、１階正面玄関横で「...
【北斗】ＪＡ新はこだての農産物直売所「あぐりへい屋」（小林真也店長）...
〇…ＮＨＫＦＭは１４日午後２時から「函館発！オンラインでつながるラジ...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は１５日から、同検定初級合格を...