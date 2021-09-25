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創立７０周年記念「第６８回函館書藝社会友・公募展」（函館新聞社など後...
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函館市内の新型コロナウイルス新規感染者数は、１７～２３日の週は計３５...
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道内在住の筆耕、漆工、木工、金工の作家作品を集めた展示会「北海道の職...
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【北斗】運送業の丸喜運送（市稲里２１８）と、関連会社のＫｏｋｏｒｏエ...
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北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...