この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館巴中学校吹奏楽部（大和谷彩弥部長、部員５１人）はこのほど、「ミニ...
【森】鷲ノ木遺跡の整備基本計画策定に向けた「森町史跡鷲ノ木遺跡整備委...
函館市は１２日、２０２０年市文化賞に道南歌人協会（齊藤サダ会長）と北...
函館市民映画館シネマアイリス（本町、菅原和博代表）は１０日、函館出身...
函館演劇鑑賞会は１９日午後６時半から、第３０５回例会として劇団民藝に...
地域活性化を目的に活動する高校生団体「ｂｌｕｅ ｍｏｏｎ．ｈａｋｏｄ...
道立函館美術館協議会の今年度第１回会合が９日、同館で開かれた。昨年度...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、１１月２１日に市芸...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」で、佐藤繊維（山形）が展開するブラ...
函館市本町在住の寺澤登さん（８５）による「ある日ある時風景絵画展」が...
函館巴中学校吹奏楽部（大和谷彩弥部長、部員５１人）はこのほど、「ミニ...
【森】鷲ノ木遺跡の整備基本計画策定に向けた「森町史跡鷲ノ木遺跡整備委...
函館在住のソプラノ歌手、木村久美子さんのソプラノリサイタルが１０日、...
強い甘みの更科そばに最後まで飲み干せる上品なつゆ 一品料理や甘味も...
【江差】江差署と道南うみ街信用金庫は１２日、同署で犯罪や事故のない安...
函館市文学館は１０日、第２回文学の夕べ「小さなコラムと１冊の本～戦後...
函館市元町の観光名所で国の重要文化財に指定されている「函館ハリストス...
函館市は、１０月の「３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）推進月間...
【森】１１日投開票の町長選で初当選した岡嶋康輔氏（４１）は１２日、町...
２０１２年以来８年ぶりの選挙となった森町長選は、若さと行動力をアピー...