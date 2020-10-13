この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館巴中学校吹奏楽部（大和谷彩弥部長、部員５１人）はこのほど、「ミニ...
【森】鷲ノ木遺跡の整備基本計画策定に向けた「森町史跡鷲ノ木遺跡整備委...
函館在住のソプラノ歌手、木村久美子さんのソプラノリサイタルが１０日、...
函館在住の小説家、西川司さん（６１）が日雇いアルバイト先でイラン・イ...
函館市は１２日、２０２０年市文化賞に道南歌人協会（齊藤サダ会長）と北...
函館市民映画館シネマアイリス（本町、菅原和博代表）は１０日、函館出身...
函館演劇鑑賞会は１９日午後６時半から、第３０５回例会として劇団民藝に...
地域活性化を目的に活動する高校生団体「ｂｌｕｅ ｍｏｏｎ．ｈａｋｏｄ...
道立函館美術館協議会の今年度第１回会合が９日、同館で開かれた。昨年度...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、１１月２１日に市芸...
【札幌】道と札幌市、小樽市は１３日、道内で計１７人が新たに新型コロナ...
【旭川】旭川市は１３日、同市で３人が新たに新型コロナウイルスに感染し...
【江差】第４回町議会臨時会が１３日、開かれた。新生活様式対応支援助成...
【七飯】明治を代表する歌人、石川啄木が残した日記や手紙、詩歌を、和太...
【松前】松前署は９日、多年にわたり管内地域で少年補導・防犯活動に尽力...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は７日、市総合福祉セン...
ＮＰＯ法人ナルク函館はまなす（阿部功代表）は大同生命厚生事業団（大阪...
子どもたちに乳製品に親しんでもらおうと、金子牧場（函館市赤坂町）の金...
【北斗】弁当チェーン「甚兵衛」を運営するロハス（函館市中道１）は９日...
函館巴中学校吹奏楽部（大和谷彩弥部長、部員５１人）はこのほど、「ミニ...