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◇北斗市 （４日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
◇北斗市 （２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市 （２８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば おひなさま製作（であえーる新...
◇北斗市（２４日）▽人権悩みごと相談、行政相談（市総合文化センター／...
◇北斗市 （２２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） ◇...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇七飯町 （１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１...
【江差】全国灯台文化価値創造フォーラム（波房克典代表理事）はこのほど...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市 （４日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
函館大付属柏稜高校理科研究部が実施した、道南部産ダルスの健康機能成分...
ロシア極東大函館校で開かれたはこだてロシアまつりで、ロシアの歌や踊り...
【札幌、旭川、小樽】道などは３日、道内で新たに２３０５人が新型コロナ...
市立函館保健所は３日、函館市内で新たに６１人が新型コロナウイルスに感...
遺愛女子高校（福島基輝校長）で２月２５日、バドミントン部で使用したシ...
１９７９年創業、函館市港町のこぐち酒店を運営。２０１９年から冨樫佳江...
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