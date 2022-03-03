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町村ガイド

町村ガイド・一般（４～７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...

町村ガイド・一般（４～７日）

町村ガイド・健康（１日～３日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市　（２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...

町村ガイド・健康（１日～３日）

町村ガイド・一般（１日～３日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） 　（２日）...

町村ガイド・一般（１日～３日）

町村ガイド・健康（１５～１７日）

[ 町村ガイド ]

　◇七飯町　（１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１...

町村ガイド・健康（１５～１７日）
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町村ガイド・健康（４～７日）

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町村ガイド・健康（４～７日）

元気いっぱい／踊りを披露

[ 教育 ]

　ロシア極東大函館校で開かれたはこだてロシアまつりで、ロシアの歌や踊り...

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道内で２３０５人感染

[ 社会 ]

　【札幌、旭川、小樽】道などは３日、道内で新たに２３０５人が新型コロナ...

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企業探訪／こぐち酒店

[ 企業探訪 ]

　１９７９年創業、函館市港町のこぐち酒店を運営。２０１９年から冨樫佳江...

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まちづくりに役立てて　江差で灯台キャラ寄贈式

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町村ガイド・一般（４～７日）

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町村ガイド・健康（４～７日）

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柏稜高校理科研究部が全道高校理科研究発表大会で総合賞

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元気いっぱい／踊りを披露

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【速報】函館６１人、渡島２０人、桧山７人

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遺愛女子高校で使用済みシャトルの再利用ボランティア

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企業探訪／こぐち酒店

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