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◇鹿部町 （９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） ...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （２日...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市（２１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇鹿部町 （９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） ...
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
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