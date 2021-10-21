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◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１９日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）（２０日）...
◇北斗市（１５日）▽いちごちゃん広場（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１２日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１３日）▽お...
◇七飯町（１３日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
◇北斗市 （９日）▽北斗市青少年育成大会（市総合文化センター／前９時...
◇北斗市（１１日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１８日、２０２２年の競馬開催日程を発表した...
【森】函館の社会人サッカークラブチーム・ＦＣ函館ナチャーロ（福島隆吏...
◇北斗市（２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
【北斗】遺愛女子高校３年生の有志約１０人がこのほど、道南で農業を学ぶ...
南茅部高校（藤井浩之校長）の１年生約１０人がこのほど、北大水産学部（...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は函館旭岡小学校（後藤...
表千家同門会函館支部から講師を招き、茶の湯文化に触れつつお茶を味わう...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに年代性別非公表の１人が新型コ...