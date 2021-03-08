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◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇森町（５日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽女性のための農地相談会（総合分庁舎／前９時）▽法律...
◇鹿部町（３日）▽健康相談（いこいの湯／後１時半） （４日）▽町民...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （３...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば ひな祭り製作（であえーる新函...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２５日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（９日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１０...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは８日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は８日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染が確認...
〝日常生活の困りごと〟の相談を受け付け、さまざまな雑事の代行を請け負...
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【福島】福島歴史図書編集委員会（中塚徹朗委員長）はこのほど、福島町に...
親子の思いに寄り添う ほんわか ２０１２年の夏休みから福島県の子ども...
○…保険業大手のＡＩＧジャパン・ホールディングス（ＨＤ）は、全国でラ...
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