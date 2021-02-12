函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 2月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 特集
    私の３月１１日
  • 採用情報
    函館新聞社

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

町村ガイド

町村ガイド健康（１２～１５日）

[ 町村ガイド ]

　◇森町　（１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） 　◇...

町村ガイド健康（１２～１５日）

町村ガイド・一般（９日～１１日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市　（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...

町村ガイド・一般（９日～１１日）

町村ガイド・健康（９日～１１日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...

町村ガイド・健康（９日～１１日）

町村ガイド・健康（５日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...

町村ガイド・健康（５日～８日）

町村ガイド・一般（５日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...

町村ガイド・一般（５日～８日）

町村ガイド・一般（２日～４日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） 　（４日）...

町村ガイド・一般（２日～４日）

町村ガイド・健康（２日～４日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） 　（３日...

町村ガイド・健康（２日～４日）
町村ガイド 記事一覧へ

最新記事

２８日に親子法律教室　参加者募集

[ お知らせ ]

　函館司法書士会（國谷大輔会長）は２８日午後２時から、親子法律教室「『...

２８日に親子法律教室　参加者募集

１３日に四葉亭一文無さんが寄席

[ お知らせ ]

　函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...

１３日に四葉亭一文無さんが寄席

町村ガイド健康（１２～１５日）

[ 町村ガイド ]

　◇森町　（１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） 　◇...

町村ガイド健康（１２～１５日）
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

巴中学校　高校入試前に全員の合格祈願

巴中学校　高校入試前に全員の合格祈願

甚兵衛が函館塩からあげ弁当販売　地域密着の商品に

甚兵衛が函館塩からあげ弁当販売　地域密着の商品に

１カ月予想　気温は高め　１６日ごろは荒天に

１カ月予想　気温は高め　１６日ごろは荒天に

旧ロシア領事館の売却先候補は愛知県の建設業者

旧ロシア領事館の売却先候補は愛知県の建設業者

ロシア極東大でロシアまつり　マースレニッツアで疫病退散

ロシア極東大でロシアまつり　マースレニッツアで疫病退散

日本酒初仕込み　七飯の箱館醸蔵　道南３５年ぶり酒蔵復活

日本酒初仕込み　七飯の箱館醸蔵　道南３５年ぶり酒蔵復活

私の３月１１日　七飯町大中山　自営業　大森ひとみさん（４２）

私の３月１１日　七飯町大中山　自営業　大森ひとみさん（４２）

道の駅上ノ国もんじゅフォトコン入賞者決まり作品展示開始

道の駅上ノ国もんじゅフォトコン入賞者決まり作品展示開始

８人出場　本谷が優勝　アーチェリーの月例会

８人出場　本谷が優勝　アーチェリーの月例会

バレー中学函館選抜強化練習会　高校生を相手に力試し

バレー中学函館選抜強化練習会　高校生を相手に力試し

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

2月12日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

2月12日のイベント情報

2021年2月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク