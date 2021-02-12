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◇森町 （１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （３日...
◇北斗市（２９日）▽いちごちゃんひろば 節分製作（であえーる新函館北...
◇森町（２９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
高校の一般入試を前に、函館巴中学校の受験生を後押しする「合格祈願祭」...
弁当専門店「甚兵衛」を函館、北斗両市で展開するロハス（札幌）は、地産...
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函館司法書士会（國谷大輔会長）は２８日午後２時から、親子法律教室「『...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...
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【七飯】町大中山１の酒造会社「箱館醸蔵」（冨原節子社長）は１１日、新...
◇森町 （１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...