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◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （３日...
◇北斗市（２９日）▽いちごちゃんひろば 節分製作（であえーる新函館北...
◇森町（２９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、丘珠空港の降雪の影響で、函館―丘珠間の１往...
【江差】町歴まち商店街は、全国から寄贈された「ひな飾り」で町内を彩る...
津軽海峡フェリーは８日、海上荒天の影響で函館―大間間の１往復２便を欠...
函館市内と渡島・桧山管内のスナック、バーなどでつくる函館社交飲食連合...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
【七飯】第１回町議会臨時会が８日、開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長）はこのほど、パラリンピックの正式競...
【森】交通事故抑止活動に尽力したとして、森自動車学校（鹿原悠平代表）...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は８日、新たな新型コロナウイルス感染者...