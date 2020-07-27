この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市（２９日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時４５分） ◇長...
◇北斗市（２７日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町（...
◇長万部町（２７日）▽健康教室（大浜振興会館（大浜）／前１０時） ◇...
◇北斗市 （２１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇七飯町（１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町 ...
◇北斗市（１８日）▽おはなしひろば（茂辺地小／前１０時半） （１９日...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１６日）▽消費...
◇北斗市（１５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇七飯町（１０日）▽離乳食教室（後期食）（保健センター／前１０時半／...
◇北斗市（２９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２９日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時４５分） ◇長...
【厚沢部】第３回厚沢部町議会臨時会が２７日、開かれた。新型コロナウイ...
【福島】江戸時代の測量家伊能忠敬の研究に取り組む福島町史研究会（中塚...
【札幌】札幌市は２７日、市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感染、...
【上ノ国】上ノ国高校（上野秀俊校長）は２２日、同校体育館で外部講師を...
【七飯】町は、国が新型コロナウイルス対策で一律１０万円を支給した特別...
森町の農家の４代目・鳥潟孝広代表が１９９３年に設立した産地直送ギフト...
認知症の予防 認知症の患者数は２０１２年の厚労省の調査で４６２万人と...