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就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は７日、市総合福祉セン...
ＮＰＯ法人ナルク函館はまなす（阿部功代表）は大同生命厚生事業団（大阪...
第一生命保険函館支社美原営業オフィスは７日、母子生活支援施設函館高砂...
函館朝市ひろばで６日、地域住民の買い物や健康づくりを支援する「おでか...
視覚障害者のために録音図書制作を行う人をたたえる第５０回「朗読録音奉...
函館市深堀町１の障害者就労移行支援事業所「ジョブシード」（平野稔代表...
函館市は９月３０日、社会福祉施設などの職員らを対象にした新型コロナウ...
老人クラブ函館老松会（後藤美代子会長）は今年、創立６０周年を迎えた。...
赤い羽根共同募金運動が１日、全国一斉に始まった。函館空港では「第５９...
函館地方気象台は１６日、函館で初霜を観測したと発表した。平年より３日...
【上ノ国】町中須田の道道５号江差木古内線南側に広がる京谷作右衛門さん...
【木古内】町の小規模多機能型居宅介護施設の愛称が、町本町の須田美枝さ...
【厚沢部】鶉小学校（浅沼珠恵校長）は１３日、同校でＩＣＴ（情報通信技...
【七飯】社会福祉法人七飯有隣会（横田有一理事長）後援会はこのほど、社...
【厚沢部】町国保病院は、看護師または准看護師の会計年度任用職員１人を...
【上ノ国】桧山広域行政組合上ノ国消防署（久末健一署長）は１４日、上ノ...
【札幌】道と札幌市は１６日、道内で合わせて３１人が新たに新型コロナウ...
肝炎治療の最前線 慢性肝炎を放置しておくと肝硬変に進展してしまうこと...