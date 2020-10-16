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函館市は、介護の基礎的な知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」につい...
ニチイ学館青森校函館教室（本町７）は、２０日から開講する介護職員初任...
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、在宅医療を支援するＳＯＭＰＯケ...
リハビリ支援を受けながら自宅での介護を目指す介護老人保健施設（老健）...
新型コロナウイルス感染防止のため高齢者施設の面会制限が長期化する中、...
一般社団法人「北海道介護支援専門員協会道南ブロック」の研修会がこのほ...
ＶＲ（仮想現実）技術を活用した研修プログラムを提供するシルバーウッド...
函館日吉コミュニティエリア（コンテ日吉）などで福祉施設を運営し、１１...
函館市社会福祉協議会は１５日、花びしホテルで今年度２回目の家族介護者...
【厚沢部】介護付有料老人ホームゆいま～る厚沢部の食堂で、同町地域包括...
函館地方気象台は１６日、函館で初霜を観測したと発表した。平年より３日...
【上ノ国】町中須田の道道５号江差木古内線南側に広がる京谷作右衛門さん...
【木古内】町の小規模多機能型居宅介護施設の愛称が、町本町の須田美枝さ...
【厚沢部】鶉小学校（浅沼珠恵校長）は１３日、同校でＩＣＴ（情報通信技...
【七飯】社会福祉法人七飯有隣会（横田有一理事長）後援会はこのほど、社...
【厚沢部】町国保病院は、看護師または准看護師の会計年度任用職員１人を...
【上ノ国】桧山広域行政組合上ノ国消防署（久末健一署長）は１４日、上ノ...
【札幌】道と札幌市は１６日、道内で合わせて３１人が新たに新型コロナウ...
肝炎治療の最前線 慢性肝炎を放置しておくと肝硬変に進展してしまうこと...