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６５歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種が１２...
米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンの安全性などを検証するため...
函館市消防本部（小西裕二消防長）が今年度に導入し、１日から運用してい...
函館市夜間急病センター（五稜郭町２３、市総合保健センター２階）は、４...
函館市は今年度から、妊産婦健診や分娩が可能な医療機関まで距離が遠い地...
函館新都市病院（石川町３３１、原口浩一院長）は４月１日に「皮膚科」を...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）で１２日、２回目の新型コロナウイ...
函館市病院局は、５日に市立函館病院に到着した医療従事者ら向けの新型コ...
７～１３日の世界緑内障週間に合わせ、函館眼科医会（江口秀一郎会長）な...
函館市病院局は２６日午後までに、市立函館病院に入院する新型コロナウイ...
【写真特集】第７３回高体連バドミントン函館支部春季大会団体戦...
バドミントンの第７３回高体連函館支部春季大会が１６日、函館アリーナで...
函館市企業局交通部によると、函館市電の２０２０年度の乗客数は昨年から...
【江差】江差追分会（会長・照井誉之介江差町長）は１６日までに、今年度...
「頼れる仲間プルト君」というビデオをご存じだろうか。１９９３年に動力...
函館市は１６日、高齢者を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種を...
函館市桔梗３の「らぁめん めんきち」（佐藤裕治店主）と同市港町３の「...
函館青柳小・中学校と弥生小、あさひ小の４小中学校の児童生徒と地域の安...
日本航空（ＪＡＬ）は１５日、新型コロナウイルスの影響による需要動向か...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１８日午後１時半から、函館空港国内...