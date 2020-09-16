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フィッシュランド函館西桔梗店の常連客が１１日、知内の涌元港から遊漁船...
函館山沖の船イカは好調が続いていて、一人平均２５～３０匹ほど釣れてい...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店に常連客から函館山沖船イカの情報が入って...
フィッシュランド登別店には常連客からアキアジの「初物ゲット」の情報が...
矢田釣具店・道南釣り情報...
■ババガレイ用の光る片天びん仕掛け（８月３１日） 日ごろからたくさん...
８月２９日、福原釣具店の客が「椴法華沖でババガレイの大物を釣った」と...
▽八雲沖のヒラメが釣れている！（２２日） 八雲沖へ行った客の情報。最...
２３日、フィッシュランド函館西桔梗店の常連の女性アングラーが北斗市方...
ＪＡＬ（日本航空）は１６日、新型コロナウイルスによる旅客需要の減少が...
【福島】福島町議会定例会９月会議が１６日開会した。会期を２４日までの...
北洋銀行（本店・札幌市）は１６日、ドコモ口座に加え新たにペイペイなど...
道南いさりび鉄道は１６日、大雨の影響で、同線の上下線で一時運転を見合...
【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は１６...
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【札幌】道と札幌市は１６日、道内で新たに１１人が新型コロナウイルスに...