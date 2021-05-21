この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
新型コロナウイルスの感染拡大による北海道への緊急事態宣言発令に伴い、...
函館市湯川町３のホテル入川跡地に、ホテル「函館湯の川温泉 海と灯／ヒ...
国土交通省が評価する「内航船省エネルギー格付制度」で、津軽海峡フェリ...
全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による需要動向から、１３～...
【松前】町とＮＴＴ東日本北海道南支店（立田努支店長）はこのほど、テレ...
小型電動バイクのレンタル店「旅ショップｍｉｎａ」（函館市末広町７）が...
新型コロナウイルス禍の中迎えた春の大型連休（４月２９日～５日）は、例...
函館市電の応援団体「函館チンチン電車を走らせよう会」（高田京子会長）...
全日空（ＡＮＡ）と日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルスの影響による...
ＪＲ北海道は２９日から当面の間、新型コロナウイルス感染防止のため、北...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は６月８日午後２時から、ざいだんアフ...
函館東ロータリークラブ（佐藤真一会長）は２０日、北海道国際交流センタ...
函館市本町のカフェ「Ｆ―ＣＯＮ カフェ マリエージュＦ」はこのほど、...
五稜郭の文化価値を考える会（佐々木馨会長）は１５日、今年度の連続講座...
和洋折衷の手作り作品を展示販売する「ハンドヴェール仲間展『虹』」が２...
函館市は、高校生に地元企業の魅力を知ってもらうイベント「しごとフェス...
朝の情報番組で「脱だらだらスマホ」という内容を見て反省しきりになった...
空手は１６日、函館アリーナで行った。個人は男子形で種市青央（函工３年...
テニスは１７～１９日、千代台公園テニスコートで行った。団体戦（２単１...