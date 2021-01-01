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函館開発建設部が建設を進める函館江差自動車道のうち、茂辺地インターチ...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が３機所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０...
１１月中旬から改良整備が行われていた、函館市電の湯の川温泉電停（湯川...
新型コロナウイルスの影響で公共交通機関の利用者減少が続く中、函館地区...
渡島総合振興局と桧山振興局が２３日発表した今年度上半期（４～９月）の...
ＪＲ北海道は来春のダイヤ改正について、３月１３日から適用すると発表し...
函館バス（森健二社長）は、１９日から縄文ＰＲバス「ＧＯ！縄文号」を函...
航空各社は１８日、年末年始期間（２５日～１月３日）の予約状況を発表し...
政府は１４日、国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベル」を２８日から...
函館開発建設部が建設する函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）は、今...
〇…渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階...
２０２１年が幕を開けた。十二支では丑（うし）年に当たる。牛は古くから...
北海道日本ハムファイターズ初の道産子１位指名を受けた伊藤大海投手（２...
丑（うし）年においしい地元の牛肉を―。生産者が愛情をたっぷりと注ぎ、...
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おいしい料理に合う道南の地酒を―。新しい日本酒の酒蔵が今年、函館市と...
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ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の実現は、函館で―。新型コロ...
日本では家族が集まって過ごすことが多いお正月。大みそかから元日にかけ...