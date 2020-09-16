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電柱広告などを取り扱う北電興業（札幌市、恩村裕之社長）は２４日、道庁...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
来春卒業予定の高校生を対象にした企業説明会が６日、ホテル函館ロイヤル...
新型コロナウイルスの影響で景気が落ち込む五稜郭エリアににぎわいを創出...
水産物販売のマルハ信幸水産（函館市金堀町、松浦正和社長）は７月１７日...
宿泊施設などを対象とした食品の衛生管理を学ぶ「第４８回食品衛生講習会...
一般・産業廃棄物収集運搬の佐々木事業所（函館市鍛治２、時田茂社長）と...
函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１６日、道立工業技術センター...
池見石油店（函館市西桔梗町、石塚大社長）は１３日、社会福祉法人育星園...
総合物流業のキョーツー（北斗市、藤山幸伸社長）は２日、函館山ロープウ...
第３回定例函館市議会は１５日、一般質問終了後２件の決議案などを議決し...
放課後等デイサービスあすもグループと一般社団法人道南ｅスポーツ協会は...
出村ゆかり氏（市政クラブ） 新型コロナウイルス感染症を踏まえ、流行期...
【松前】町は１５日付で、７日間、正当な理由がなく欠勤したとして、総務...
函館大妻高校（池田延己校長）で１４日、若者の魚類消費拡大につなげよう...
函館市内の英語好きな高校生でつくる学生団体「ＴｅｅｎｓＬａｂ（ティー...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
安倍晋三氏の後継を決める自民党総裁選で、菅義偉官房長官が新総裁に選ば...
【七飯】函館黒船地域活性化協議会（小林一輝会長）は１０月２、３の両日...
五稜郭タワー（函館市五稜郭町）は、渡島・桧山管内に住む６５歳以上を対...