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函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、５月末に開催予...
今季の道南スルメイカ漁解禁が目前に迫り、６月１日から操業する漁業者な...
日本郵便は２９日、日本の国宝を題材とした特殊切手「国宝シリーズ第１集...
北ガス（札幌）は２８日、７月検針分のガス料金について、６月検針分と比...
【知内】知内町木材加工協同組合（中山毅組合長）はこのほど、造材、製材...
新年度となり多くの企業で新入社員を迎える中、道南の企業でも１日、２０...
【鹿部】廃棄物の発生・排出抑制に関する優良な取り組みをしている事業者...
コープさっぽろ（札幌）は２４日、新型コロナウイルスの影響で電気・ガス...
北海道ガス（札幌）は、２～４月検針分のガス料金と電気料金について、新...
自動車レースの最高峰「Ｆ１」世界選手権の日本グランプリが中止となった...
函館市内の町会や在宅福祉委員会では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴...
函館市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券、飲食券の購入...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）北海道シリーズ「函館競馬」が１３日、函館競馬...
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函館市本町の商業施設「シエスタハコダテ」は１３日、１階正面玄関横で「...
【北斗】ＪＡ新はこだての農産物直売所「あぐりへい屋」（小林真也店長）...
〇…ＮＨＫＦＭは１４日午後２時から「函館発！オンラインでつながるラジ...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は１５日から、同検定初級合格を...