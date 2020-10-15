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丸井今井函館店で７日、各地の名店から自慢の一品が集う「第１２９回全国...
【北斗】１０、１１の両日に札幌市で開かれる食のイベント「秋のＨＴＢ南...
パンや洋菓子などを製造販売するキングベーク（函館市亀田本町）は８日か...
食品卸売業大手の国分北海道（本社・札幌、黒澤良一社長）は８日、松前産...
はこだて・ブリ消費拡大推進協議会（会長・大島淳一渡島総合振興局水産課...
１０月１日の「コーヒーの日」と「展望の日」を記念して、北海道キリンビ...
道主催の「北海道マイワシフェア」（１０日まで）が始まり、函館市内の飲...
【七飯】はこだてわいん（町上藤城、佐藤恭介社長）は２、３の両日、本社...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町１４、上谷智雄総支配人...
【上ノ国】町の食の魅力を町内外へ発信することなどを目的に今年発足した...
１７、１８の両日、岩見沢市などで開かれる少年野球のＫＩＮＧｏｆＫＩＮ...
函館バレーボール協会は１１日、函高専と白百合高で高校優秀選手の表彰式...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館合唱連盟（島聖子理事長）は、１７日午後２時半から市芸術ホールで第...
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の今年度初会合が１３日、市南茅部総合セ...
ＪＲ北海道は１４日、年末年始に実施する北海道新幹線の青函トンネル内に...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
函館スイーツ推進協議会は、今月と１１月に函館市電を貸し切って街の散策...