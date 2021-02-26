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北洋銀行万代町支店（函館市万代町）が、４月１９日から五稜郭公園支店（...
損保ジャパン南北海道支店（鹿毛裕之支店長）は１７日、代理店組織のＡＩ...
函館市は３日、明治安田生命保険函館支社（石桁健司支社長）と市民の健康...
函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
ＪＲ北海道は１６日から当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため...
北洋銀行（本店・札幌市）は２３日付で、五稜郭タワー（函館市五稜郭町、...
【鹿部】地域福祉活動の一助にと、生命保険協会函館協会（会長・石桁健司...
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（ＪＡＩＦＡ）函館協会（亀田...
損保ジャパン代理店の自動車整備工場で組織するＡＩＲオートクラブ南北海...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（函館市本町、菅原さおりオフィ...
函館市は２５日、総額２５億円強の新型コロナウイルス感染症対策を発表し...
函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、世界文化遺産登録を目指す北海道と...
函館市の工藤寿樹市長は２５日の定例記者会見で、新型コロナウイルスワク...
函館市議会の第１回定例会が２５日開会し、工藤寿樹市長が２０２１年度市...
【木古内】木古内町（鈴木慎也町長）は２５日、２０２１年度予算案を発表...
東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会（橋本聖子会長、以下・組織...
今年１月、筆者の自宅から直線距離にして２００メートルもないところで住...
北海道重症心身障害児（者）を守る会は２８日午後１時から、函館アリーナ...
五稜星の夢（ほしのゆめ）実行委は、五稜郭公園で実施中のイルミネーショ...
北海道漁業就業支援協議会（札幌）と道は２７日、就業希望者と漁協・漁業...