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【北斗】第一生命保険函館支社東部営業オフィス（小辻みちよ、前田勇樹オ...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は３日、新型コロナウイ...
道南うみ街信用金庫（江差町、藤谷直久理事長）の新本部（函館市上新川町...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２７日、函館市上新川町の新本部...
五稜郭公園のサクラ保護育成の活動に協力したとして、函館市住宅都市施設...
【森、函館】第一生命森営業オフィス（白井智大オフィス長）と五稜郭営業...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２４日、２０２０年...
渡島信用金庫（森町、伊藤新吉理事長）は２４日、２０１９年度決算を発表...
【江差】道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の通常総代...
ＪＡＬ（日本航空）は１６日、新型コロナウイルスによる旅客需要の減少が...
【福島】福島町議会定例会９月会議が１６日開会した。会期を２４日までの...
北洋銀行（本店・札幌市）は１６日、ドコモ口座に加え新たにペイペイなど...
道南いさりび鉄道は１６日、大雨の影響で、同線の上下線で一時運転を見合...
【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は１６...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連客が１１日、知内の涌元港から遊漁船...
函館山沖の船イカは好調が続いていて、一人平均２５～３０匹ほど釣れてい...
【札幌】道と札幌市は１６日、道内で新たに１１人が新型コロナウイルスに...