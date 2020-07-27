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五稜郭公園のサクラ保護育成の活動に協力したとして、函館市住宅都市施設...
【森、函館】第一生命森営業オフィス（白井智大オフィス長）と五稜郭営業...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２４日、２０２０年...
渡島信用金庫（森町、伊藤新吉理事長）は２４日、２０１９年度決算を発表...
【江差】道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の通常総代...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２２日に開かれた第７７回通常総...
【知内】第一生命函館支社江差営業オフィスは１９日、キャラクターのイラ...
【上ノ国】第一生命函館支社江差営業オフィスは１６日、町総合福祉センタ...
【森】第一生命函館支社森営業オフィスは、新型コロナウイルスの影響を受...
電気工事業のケイソー（函館市山の手１、佐藤襄代表）はこのほど、北海道...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２７日、函館市上新川町の新本部...
【江差】町水堀町２７１の園芸店「水堀フラワーセンター」（吉田勇代表）...
◇北斗市（２９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２９日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時４５分） ◇長...
【厚沢部】第３回厚沢部町議会臨時会が２７日、開かれた。新型コロナウイ...
【福島】江戸時代の測量家伊能忠敬の研究に取り組む福島町史研究会（中塚...
【札幌】札幌市は２７日、市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感染、...
【上ノ国】上ノ国高校（上野秀俊校長）は２２日、同校体育館で外部講師を...