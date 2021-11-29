この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館税関は１７日、１０月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
生命保険協会（東京）が行う「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」...
【江差】税を考える週間（１１～１７日）に合わせ江差地方法人会は１７日...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１６日、１１月例会「全...
石油情報センター（東京）は１７日、１５日時点の石油製品価格調査の結果...
【札幌】道立総合研究機構（道総研、田中義克理事長）と北海道信用保証協...
函館、青森の両商工会議所が新型コロナウイルス下での販路拡大に向け、全...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は８日、１１月の道南金融経済概況を発表...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１０月２９日、９月の雇用失業情勢...
【北斗】第１５回少年少女ドッジボール大会（北斗スポーツクラブ主催）が...
函館市スポーツ少年団（白木壮太本部長）は２１日、函館アリーナで加盟少...
【鹿部】バスケットボールの第１３回函館臥牛ライオンズクラブ杯１年生大...
連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...
函館市昭和２の浅水フラワーガーデン（浅水春雄社長）のフローリスト、浅...
函館市陣川町８２の北海道東照宮（大谷仁秀宮司）で２３日、今年の五穀豊...
体験講座やグループワークなどを通じ、さまざまな学びや課題解決に取り組...
国際的奉仕団体の函館ゾンタクラブ（小林八重子会長）は１２月５日午後１...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２６日、同店の移動販売車で青柳...
ＮＰＯ法人日本ＦＰ（ファイナンシャルプランナーズ）協会道南支部（高森...